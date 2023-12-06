В Казани спрос на онлайн-психологов вырос в 1,5 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Посещаемость психологических онлайн-сервисов в России в 2023 году выросла более чем в полтора раза, а мобильный интернет-трафик таких ресурсов за год увеличился на 81%. Также почти на треть выросло среднее время, которое пользователи уделяют онлайн-психологам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных за 2022 и 2023 годы*.

Сервисами психотерапии чаще пользуются женщины, они составляют 60% аудитории и обеспечивают 63% интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25—35 лет (37% от всех пользователей). На втором месте — абоненты от 36 до 45 лет (22%), а замыкает топ-3 группа 46—55 лет (14%).

При этом взрывные темпы роста демонстрирует молодое поколение (14—20 лет): в сравнении с 2022 годом интерес школьников и студентов к таким сервисам вырос в шесть раз, а потребление мобильного трафика этой возрастной группой — почти в восемь раз.

Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии в 2023 году стал «Ясно», число его пользователей с прошлого года увеличилось на 44%, а трафик — на 89%. На втором месте — Alter, он же показал самые высокие темпы роста (аудитория выросла в 5,5 раза). Третью строчку занимает Zigmund.Online (число пользователей уменьшилось на 28%, при этом трафик вырос на 24%). Также в пятерку наиболее востребованных сервисов вошли YouTalk и Smart.

По данным Yota, в среднем россияне тратят на психологические сервисы 117 минут в месяц, и этот показатель растет. Для сравнения, в прошлом году на них уходила 91 минута. Онлайн-сервисы психотерапии были наиболее востребованы в августе 2023 года (на них тратили 171 минуту), а наименее — в апреле (81 минута).

Кроме того, аналитики составили топ городов, жители которых уделяли психотерапии больше всего времени. Рейтинг возглавила Рязань, где в среднем пользователь проводит 233 минуты в месяц на сайтах или в приложениях психологических сервисов. Также в пятерку лидеров вошли Ставрополь, Благовещенск, Ростов-на-Дону и Москва.

Жители Казани тоже достаточно заботятся о своем психологическом здоровье: им нужно в среднем 130 минуты в месяц, то есть порядка двух сессий с терапевтом. Число пользователей год к году выросло на 46%, наиболее активны они в осенние месяцы.

— Онлайн-формат приобрел популярность в годы пандемии и остался с нами. Он позволяет провести сеанс в удобное время и в удобном месте, также не нужно закладывать время на дорогу до кабинета. Отдельный плюс — возможность записаться к заинтересовавшему специалисту вне зависимости от региона, где ты живешь. Постепенно интернет-площадки осваивает и старшее поколение. Однако отмечу, что живые встречи тоже остаются востребованными. Подключая все органы чувств, некоторые клиенты раскрываются лучше, — отмечает Евгения Супотницкая, психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации.

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