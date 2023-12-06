В Казани определили дни бесплатной работы парковок в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Власти Казани определили дни, когда в 2024 году муниципальные парковки будут работать бесплатно. Документ планируют утвердить в ближайшее время.

Предполагается, что взимать плату не будут в следующие дни:

с 1 по 5 и 8 января;

23 февраля;

8 марта;

29, 30 апреля;

1, 9, 10 мая;

12 июня;

30 августа;

4, 6 ноября;

30, 31 декабря;

Дни, на которые приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам (они будут определены указом раиса Татарстана).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Из-за переноса праздников автомобилисты будут платить за стоянку в некоторые субботние дни. Так, в обычном режиме они будут работать по субботам — 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.

В октябре власти Казани предложили увеличить количества муниципальных парковок на дорогах общего пользования местного значения с 8 986 до 9 271 места.

С 1 ноября на улице Лукина открылась муниципальная парковка. Она рассчитана на 181 автомобиль. Пространство обустроено в рамках строительства жилого комплекса — застройщик передал парковку в дар городу.

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Айрат Назипов