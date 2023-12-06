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В Казани определили дни бесплатной работы парковок в 2024 году

11:20, 06.12.2023 1
В Казани определили дни бесплатной работы парковок в 2024 году
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Власти Казани определили дни, когда в 2024 году муниципальные парковки будут работать бесплатно. Документ планируют утвердить в ближайшее время.

Предполагается, что взимать плату не будут в следующие дни:

  • с 1 по 5 и 8 января;
  • 23 февраля;
  • 8 марта;
  • 29, 30 апреля;
  • 1, 9, 10 мая;
  • 12 июня;
  • 30 августа;
  • 4, 6 ноября;
  • 30, 31 декабря;
  • Дни, на которые приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам (они будут определены указом раиса Татарстана).
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Из-за переноса праздников автомобилисты будут платить за стоянку в некоторые субботние дни. Так, в обычном режиме они будут работать по субботам — 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.

В октябре власти Казани предложили увеличить количества муниципальных парковок на дорогах общего пользования местного значения с 8 986 до 9 271 места.

С 1 ноября на улице Лукина открылась муниципальная парковка. Она рассчитана на 181 автомобиль. Пространство обустроено в рамках строительства жилого комплекса — застройщик передал парковку в дар городу.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьАвто Татарстан
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