В Казани определили дни бесплатной работы парковок в 2024 году
Власти Казани определили дни, когда в 2024 году муниципальные парковки будут работать бесплатно. Документ планируют утвердить в ближайшее время.
Предполагается, что взимать плату не будут в следующие дни:
- с 1 по 5 и 8 января;
- 23 февраля;
- 8 марта;
- 29, 30 апреля;
- 1, 9, 10 мая;
- 12 июня;
- 30 августа;
- 4, 6 ноября;
- 30, 31 декабря;
- Дни, на которые приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам (они будут определены указом раиса Татарстана).
Из-за переноса праздников автомобилисты будут платить за стоянку в некоторые субботние дни. Так, в обычном режиме они будут работать по субботам — 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.
В октябре власти Казани предложили увеличить количества муниципальных парковок на дорогах общего пользования местного значения с 8 986 до 9 271 места.
С 1 ноября на улице Лукина открылась муниципальная парковка. Она рассчитана на 181 автомобиль. Пространство обустроено в рамках строительства жилого комплекса — застройщик передал парковку в дар городу.
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