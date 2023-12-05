Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством работников с зарплатой от 1 млн рублей

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по количеству зарплат от 1 млн рублей и выше (до вычета подоходного налога) среди работников крупных и средних предприятий, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



Регион находится на шестом месте — всего в республике 342 человека с зарплатой, начинающейся от 1 млн рублей. Больше всего таких работников в Москве — 14,7 тыс., это 0,5% занятых. За столицей идут Санкт-Петербург (1,95 тыс. человек), Подмосковье (1,44 тыс.), Свердловская область (499 человек) и Краснодарский край (349). Далее после Татарстана — Челябинская область (315), Ямало-Ненецкий автономный округ (297), Нижегородская область (260) и Сахалинская область (238).

Всего в 2023 году численность работников, получающих от 1 млн рублей, составила 24,4 тыс. человек. Увеличение по сравнению с досанкционным 2021 годом составило 43%, или 7,3 тыс. человек.

В Казани зарплатный максимум специалистов по кадровому делопроизводству составляет 100 тысяч рублей. В Москве они могут получать 150 тысяч ежемесячно, в Санкт-Петербурге — 125 тысяч, согласно исследованию сервиса SuperJob.

Наибольший уровень зарплат среди рабочего персонала в Татарстане предлагают курьерам. В Казани курьеры могут рассчитывать на зарплату, равную 95 тысячам рублей. В Альметьевске таким работникам готовы выплачивать около 87 тысяч рублей, в Зеленодольске — 82 тысячи, в Нижнекамске и Набережных Челнах — 79 тысяч рублей. Средний заработок курьеров по России равен 91—94 тысячам.

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Маргарита Головатенко