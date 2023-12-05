Азовское море может получить статус внутреннего водоема России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Государственной думе планируют закрепить за Азовским морем статус внутреннего водоема России. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

— В Госдуму внесен законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря Российской Федерации, на которое больше не распространяются действия и принципы международного законодательства, так как восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила здесь статус прибрежного государства, — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он указал на желание депутатов принять документ до конца года. Профильный комитет уже одобрил законопроект.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июне президент России Владимир Путин утвердил денонсацию межгосударственного договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Договор заключили в 2003 году. Необходимость прекращения договора возникла из-за того, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении указанных акваторий.



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Айрат Назипов