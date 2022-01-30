В Нижнекамске из-за ДТП на дорогу упал столб — из-за этого проезд перекрыт

В Нижнекамске, по адресу: улица Кайманова, 8 из-за аварии на дорогу упал столб. Об этом сообщают пользователи группы «Дорожный контроль Нижнекамск» в соцсетях.

По комментариям очевидцев, автомобиль врезался в опору освещения. из-за чего она повалилась на дорогу. Отмечается, что пока проезда на этом участке нет. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: vk.com/auto_nk

В пятницу вечером в Казани автомобиль марки Hyundai врезался в заднюю часть автобуса №18. Сразу после столкновения пассажиры машины набросились на водителя общественного транспорта, посчитав его виновным в ДТП. К моменту прибытия сотрудников ГИБДД нападавшие скрылись с места происшествия.

Дарья Акимова