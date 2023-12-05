«Известия»: около 40% релокантов решили вернуться в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Порядка 40% релокантов, уехавших из России в 2022 году, решили вернуться в страну. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Финион».

Уточняется, что в прошлом году за рубеж выехали 668,4 тыс. человек. По подсчетам издания, в страну могли вернуться от 174 до 334 тыс. россиян.

Чаще всего соотечественники возвращаются в Россию из-за ужесточения правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других государств. Вторая причина может быть связана с отсутствием доходов, в том числе из-за проблем с трудоустройством за рубежом.

realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В октябре 2022 года «Реальное время» писало, что за две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули порядка 700 тысяч человек, 200 тысяч из них уехали в Казахстан.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов