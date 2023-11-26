«Рубин» на своем поле обыграл воронежский «Факел»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Рубин» продлил беспроигрышную серию до шести матчей. На своем поле в рамках 16-го тура РПЛ игроки Рашида Рахимова обыграли воронежский «Факел» — 1:0.

Казанцев вывел вперед гол Руслана Безрукова. Единственный мяч в игре был забит на 37-й минуте игры.

После победы «Рубин» сравнялся с очками с московским «Локомотивом», который расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. За 16 встреч обе команды набрали по 25 очков.

В последних пяти играх казанцы одержали четыре победы и сыграли один матч вничью. В предыдущей игре футболисты казанского клуба переиграли в гостевом матче «Сочи». Встреча завершилась со счетом 0:2.

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Айрат Назипов