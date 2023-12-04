Сбер и правительство Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка и Шамиль Гафаров, заместитель премьер-министра Республики Татарстан — руководитель аппарата Кабинета министров Республики Татарстан заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

Сбер является партнером правительства Республики Татарстан. Сотрудничество в рамках данного соглашения предполагает проведение исследований и пилотирование моделей машинного обучения и других технологий ИИ в социально значимых сферах, реализацию совместных инициатив по снижению негативного воздействия на окружающую среду с участием цифровых технологий, внедрение и развитие новых цифровых технологий и автоматизированных систем в управленческой сфере, системах здравоохранения, транспорта и других. Стороны отметили, что создание качественных и передовых технологий и сервисов позволит сформировать условия для последовательного перехода региона к модели устойчивого развития.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— С Республикой Татарстан нас связывают долгие и плодотворные отношения, в том числе в сфере цифровых технологий. Все это доказывает высокий уровень цифровой развитости Татарстана. Подписанное сегодня соглашение продолжит нашу совместную работу в этом направлении.