Эксперты включили Казань в подборку городов с отличными музеями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эксперты сервиса tutu подготовили подборку семи российских городов, музеи которых стоит посетить. В список включили и столицу Татарстана.

В Казани россиянам рекомендуют отправиться в Государственный музей изобразительных искусств Татарстана, чтобы познакомиться с древнерусской иконописью, европейской гравюрой и русской живописью. Посетители могут увидеть выдающиеся полотна Репина, Шишкина, Фешина и других художников. Для знакомства с историей региона эксперты советуют посетить Национальный музей республики.

Кроме того, любителям искусства предлагают насладиться живописью Куинджи, Поленова, Репина и Сурикова в Самарском областном художественном музее. По словам экспертов, достоин посещения и музей «Самара космическая», где гостям расскажут, почему город называют космической столицей России. А в Саратове россияне могут полюбоваться на полотна Боголюбова, Рокотова, Брюллова, Левитана в Радищевском музее, одном из старейших в России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в подборку городов с достойными культурными учреждениями вошел Екатеринбург, где гостей приглашают в «Ельцин Центр» и Музей истории города. Во Владивостоке туристы могут посетить Приморскую государственную картинную галерею и Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. Арсеньева, в Красноярске — краеведческий музей и Красноярский художественный музей имени В. Сурикова. Также в рейтинг вошел музей современного искусства PERMM в Перми.

Напомним, недавно музей под открытым небом «Татар авылы», расположенный в деревне Исаково Зеленодольского района, попал в топ-5 мест России для этнографического туризма. Кроме того, в рейтинг включили еще один объект из Поволжья — этнокомплекс «Ясна» в Чувашии.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина