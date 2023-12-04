Почти половина зарегистрированных в Казани преступлений совершена дистанционно

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 года в Казани почти половина (47%) всех зарегистрированных преступлений совершенна дистанционным способом. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник полиции Управления МВД России по городу Ильнур Хаялиев.

Он уточнил, что с начала 2023 года в столице Татарстана зарегистрировано более 9,5 тысячи киберпреступления. Среди них 1,6 тысячи уголовно наказуемых деяний — кражи с банковских карт и электронных счетов, более 5 тысяч — мошенничества, совершенные при помощи средств связи и интернета и тому подобное.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за прошлый год в столице Татарстана зарегистрировали 23 225 преступлений — на 1% больше, чем в 2021-м. Прирост произошел в основном за счет инициативно выявленных преступлений превентивного характера и в сфере незаконного оборота наркотиков.

Надир Закиров рассказывал, что в 2022 году в Казани сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, краж, грабежей и мошенничеств. В суд направили дела по 9 с лишним тысячам преступлений.



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Татьяна Демина