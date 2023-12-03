Священник Казанской епархии срезал языческие ленточки с деревьев у «Анисьиных грядок»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru информационной службой миссионерского отдела Казанской епархии

3 декабря руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин убирал с деревьев языческие ленточки, развешанные в месте под названием «Анисьины грядки» Высокогорского района Татарстана. Об этом руководитель миссионерского отдела рассказал «Реальному времени».

По словам священника, 3 декабря он вместе с прихожанами своего храма посетил «Анисьины грядки», где принято завязывать на деревьях ленточки для исполнения желаний. Это относится к проявлению язычества. Отец Александр с прихожанами сняли и сожгли ленточки, молясь о тех, кто их повесил.

Прежде чем убрать языческие атрибуты, священник совершил акафист Божией Матери в расположенной в этом месте часовне. Как он объяснил, в прошлом здесь жила благочестивая женщина Анисья. Она выращивала овощи и раздавала их нуждающимся. После смерти Анисьи распространилось поверье, что если человек будет лежать на ее грядках, завяжет там ленточку, то его желания исполнятся. Это подмена понятий, ведь такой властью обладает только Бог, подчеркнул отец Александр.

На «Анисьиных грядках» священник будет осуществлять духовное окормление. Такое решение принял митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Все ленточки убрать за день прихожане не успели, поэтому отец Александр просит верующих помочь и совместно избавиться от языческих атрибутов. В дальнейшем территорию собираются благоустроить, а жизнь Анисьи изучить подробнее. Возможно, она будет причислена к лику святых.

Напомним, православный священник Александр Ермолин — постоянный гость «Реального времени». Недавно он поделился своим мнением о фильме «Голгофа».

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Галия Гарифуллина