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Священник Казанской епархии срезал языческие ленточки с деревьев у «Анисьиных грядок»

20:35, 03.12.2023 11
Священник Казанской епархии срезал языческие ленточки с деревьев у «Анисьиных грядок»
Фото: предоставлено realnoevremya.ru информационной службой миссионерского отдела Казанской епархии

3 декабря руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин убирал с деревьев языческие ленточки, развешанные в месте под названием «Анисьины грядки» Высокогорского района Татарстана. Об этом руководитель миссионерского отдела рассказал «Реальному времени».

По словам священника, 3 декабря он вместе с прихожанами своего храма посетил «Анисьины грядки», где принято завязывать на деревьях ленточки для исполнения желаний. Это относится к проявлению язычества. Отец Александр с прихожанами сняли и сожгли ленточки, молясь о тех, кто их повесил.

Прежде чем убрать языческие атрибуты, священник совершил акафист Божией Матери в расположенной в этом месте часовне. Как он объяснил, в прошлом здесь жила благочестивая женщина Анисья. Она выращивала овощи и раздавала их нуждающимся. После смерти Анисьи распространилось поверье, что если человек будет лежать на ее грядках, завяжет там ленточку, то его желания исполнятся. Это подмена понятий, ведь такой властью обладает только Бог, подчеркнул отец Александр.

На «Анисьиных грядках» священник будет осуществлять духовное окормление. Такое решение принял митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Все ленточки убрать за день прихожане не успели, поэтому отец Александр просит верующих помочь и совместно избавиться от языческих атрибутов. В дальнейшем территорию собираются благоустроить, а жизнь Анисьи изучить подробнее. Возможно, она будет причислена к лику святых.

Напомним, православный священник Александр Ермолин — постоянный гость «Реального времени». Недавно он поделился своим мнением о фильме «Голгофа».

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Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 03 дек
    Вроде как действия попа попадают под статью о оскорблении чувств верующих.
    Статья 148. 1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
    У него своя религия, у язычников тоже своя религия.
    Прям религиозные оскорбительные войны получаются.
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    Анонимно 04 дек
    Я тоже об этом подумал! Наши бабушки и поминали усопших по другому! А сейчас церковь отталкивает, а не притягивает! Как ООО работает!
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    Анонимно 04 дек
    Расклад примерно таков: кто отнимает у церкви недополученную прибыль - еретик или язычник. Веры почти нет, обрядоверие осталось.
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    Анонимно 04 дек
    Все правильно Отец делает ,он все расставляет на свои места...
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  • Анонимно 04 дек
    Поддерживаю предыдущий комментарий, то же самое что сжечь Коран либо библию. Осуждаю однозначно....
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  • Анонимно 04 дек
    Тут действия явно не направлены на укрепления православия, а скорее на свой личный пиар. Нормальный священник бы не стал так публично на камеры устраивать срывание лент и их сожжение, да и не занимался бы такой ерундой.
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  • Анонимно 04 дек
    Вот пример того, что религия еще внесет раздор на территории России!
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  • Анонимно 04 дек
    ленточки это конечно главная проблема в обществе! не суди да не судим будешь, забыл эту заповедь!
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  • Анонимно 04 дек
    Надо священника привлечь по статье, оскорбление чувств верующих.
    Верующие в языческих богов люди, повесили свои атрибуты веры а данный индивид их уничтожил, чем оскорбил их чувства
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  • Анонимно 04 дек
    Раб божий Алесандр не превысил свои полномочия ? По своему желанию взял и срезал ленточки - желания других людей. Чьи желания сильнее ? Узнаем.
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  • Анонимно 04 дек
    Данное место православная святыня ,а ленточки языческие это кощунство.... а в обществе до сих пор стереотипное представление о православии... изучайте евангелие, читайте библию ,ходите на службу может понимать что начнете,а обсирать человека который за правду каждый горазд.
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