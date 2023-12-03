СМИ: Пентагон сообщил, что США отстает от Китая в производстве вооружений

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пентагон утверждает, что США отстают от Китая в производстве оружия. Об этом сообщает издание Politico.

— В настоящее время оборонно-промышленная база США «не обладает мощностями, возможностями, оперативностью или устойчивостью, необходимыми для удовлетворения всего спектра потребностей военного производства в скорости и масштабе, — приводит газета черновик национальной стратегии производства в области обороны.

Как говорится в издании, у США нет возможности производить вооружение с нужной скоростью.

— Это несоответствие представляет собой растущий стратегический риск, поскольку США сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых операций, одновременно сдерживая крупную и технически продвинутую угрозу, нависшую над Индо-Тихоокеанским регионом, — сказано в Politico.

В то же время КНР, по утверждению СМИ, за последние 30 лет превратилась в «глобальный промышленный центр» по судостроению, добыче ископаемых и микроэлектронике. В результате возможности китайской промышленности превосходят возможности США и ключевых союзников государства в Европе и Азии.

Напомним, США планируют уже в 2024 году разместить в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) ракеты средней дальности наземного базирования. Как известно, планируется установить наземные версии стандартной ракеты SM-6 и крылатой ракеты «Томагавк» с дальностью полета от 500 до 2,7 тыс. км.



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Галия Гарифуллина