США планируют разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

США планируют уже в 2024 году разместить в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) ракеты средней дальности наземного базирования. Об этом сообщает издание Nikkei Asia, ссылаясь на представителя Тихоокеанского командования армии США Роба Филипса.

Как известно, планируется установить наземные версии стандартной ракеты SM-6 и крылатой ракеты «Томагавк» с дальностью полета от 500 до 2,7 тыс. км.



В материале издания указывается, что это развертывание является первым с тех пор, как в 2019 году истек срок действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).



Точные сроки и места развертывания пока неизвестны, но предполагается, что ракетные подразделения появятся на Гуаме.

Также в материале сообщается, что развертывание ракет позволит США совершить «стратегический шаг, направленный на усиление сдерживания Китая».



С 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США продолжают игнорировать причины, которые привели к кризису вокруг ДСНВ.



В начале марта Россия передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в ДСНВ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации.

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Илина Хакимова