В Татарстане провели более 200 сделок с использованием машиночитаемой доверенности

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Менее чем за месяц число зарегистрированных в Татарстане сделок с использованием машиночитаемой доверенности (МЧД) превысило 200. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по республике.

Уточняется, что МЧД — это электронный аналог доверенности. Его можно использовать для дистанционной подачи документов.

С сентября текущего года во время подписания электронных документов сотрудники юридических лиц обязаны предоставлять МЧД. В Росреестр могут быть должны быть нотариально удостоверенные доверенности. Они будут храниться при помощи цифровой платформы распределенного реестра ФНС России. Для проверки МЧД используют сервисы ФНС России и Федеральной нотариальной палаты.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

До конца августа следующего года установлен переходный период. Прикладывать МЧД не обязательно, если представитель юридического лица подписывает электронный документ с применением квалифицированной электронной подписи. Важно, чтобы ее квалифицированный сертификат был выдан не позднее 31 августа 2023 года.

Напомним, в Татарстане запустят сервисы, которые в режиме реального времени смогут предоставлять актуальные пространственные данные, а также смогут обеспечить доступ к банку земель для строительства и пространственной аналитики. Татарстан занимает лидирующие позиции среди российских регионов по количеству внесенных в Единый государственный реестр недвижимости границ охранных зон.



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Галия Гарифуллина