В Татарстане запустят сервисы, предоставляющие актуальные пространственные данные

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане запустят сервисы, которые в режиме реального времени смогут предоставлять актуальные пространственные данные, а также смогут обеспечить доступ к банку земель для строительства и пространственной аналитики. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.



Татарстан занимает лидирующие позиции среди российских регионов по количеству внесенных в Единый государственный реестр недвижимости границ охранных зон. На сегодняшний день их количество превышает 103 тысячи,



Полностью внесены в ЕГРН сведения о границах муниципальных образований — 956, лечебно-оздоровительных местностях и курортах (7) и лесничеств (33). В целом по многим показателям уже достигнут 100%-ный результат.

Внесение сведений о границах особо охраняемых природных территорий оценивается на уровне 97% (191 из 196), населенных пунктов — 75% (2 442 из 3 119), территорий объектов культурного наследия — 66% (1 079 из 1 646) и территориальных зон — 48% (6 281 из 12 701).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Татарстан одним из первых субъектов России приступил к формированию Единой цифровой платформы пространственных данных и электронной картографической основы.

В республике с начала 2023 года в сведениях о недвижимости исправлено 13 586 реестровых ошибок. Всего в республике выявлено более 200 тысяч неточностей в ЕГРН. Суммарно за два года было исправлено порядка 24 тысяч реестровых ошибок.



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Илина Хакимова