На сходе пчеловодов в Казани обсудили проблемы отрасли — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Пчеловоды Татарстана, их коллеги из других регионов России на сходе пчеловодов обсудили насущные проблемы за круглыми столами в Казани. Такие встречи проводятся раз в год, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В этом году хозяева пасек столкнулись сразу с тремя крупными вызовами. Пчеловоды сетуют: у них переизбыток меда из-за снижения спроса. Если раньше мед считали лекарством от всех болезней, то сегодня наоборот — потребители боятся пестицидов, которыми обрабатывают поля. Многие убеждены, что вредные вещества не могут не попасть в готовый продукт.

Еще одна проблема — летний мор пчел. В этом году только за неделю в одном хозяйстве насекомые умирали по несколько сотен пчелосемей. В 2023 году массовая гибель пчел наблюдалась и осенью. Сами пчеловоды предполагают, что причиной этому тоже могут быть пестициды.

Минсельхоз республики предложил решение: 40 тысяч гектаров площадей в Арском, Актанышском и Пестречинском районах обрабатывали безвредными для пчел биопрепаратами.

— Нужно искать пути, чтобы и пчеловоды, и фермеры были в партнерских отношениях. А не так, чтобы это было игрой в одни ворота. Без пчел фермерам тоже будет туго. У нас больше 70% культур пчелоопыляемые, — прокомментировал ситуацию председатель Общества пчеловодов Ульяновской области Рушан Рашидов.

Однако потери есть, а популяцию пчел нужно восстанавливать. Это затратно и по деньгам, и по времени. Одна из действенных, но в то же время рискованных мер — завоз пчел из Узбекистана. Там всегда есть предложение, но привозные пчелы не приспособлены к российскому климату, плохо переживают зиму, болеют и могут заразить других пчел.

Госсовет Татарстана рассмотрит предложение о внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации». Согласно предложенным поправкам, пчеловодов могут обязать строить пасеки в местах, где они не будут мешать людям.

— Физические и юридические лица, осуществляющие пчеловодство в непосредственной близости от места проживания граждан, при наличии угрозы, создаваемой размещением пасеки для их жизни и здоровья, имеющих медицинские показания (заключение) об аллергической реакции на укусы пчел, обязаны размещать пасеки на принадлежащих им на праве собственности или ином праве земельных участках с учетом обеспечения интересов безопасности граждан с целью свободного и беспрепятственного пользования ими своими земельными участками, — гласит документ.

В августе в татарстанских лесах насчитывалось 490 пасек. Больше всего лесных пасек в Башкирии, там на площади свыше 1 тыс. га почти 1,2 тыс. пасек. В России в целом пасеки занимают около 108 тыс. га леса в 70 регионах, в этой отрасли работают почти 4,5 тыс. малых и средних предпринимателей.

Натуральный пчелиный мед в Татарстане за год подорожал на 2,8%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Средняя цена в августе 2023 года составила 445,88 рубля за один килограмм.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко