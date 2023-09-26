В Татарстане подорожал мед

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Натуральный пчелиный мед в Татарстане за год подорожал на 2,8%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Средняя цена в августе 2023 года составила 445,88 рубля за один килограмм.

В Казани натуральный пчелиный мед за год стал дороже на 1%. В конце лета этого года один килограмм стоил в среднем 435,58 рубля.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным Росстата, в августе 2022 года средняя цена килограмма натурального меда в Татарстана составляла 433,6 рубля. В Казани она оценивалась в 430,9 рубля.



Напомним, в Татарстане планируют развивать татарскую популяцию пчел — к ним относят особую породу медоносных насекомых, которая очень ценится пасечниками Поволжья, Урала и Сибири за ее уникальные свойства. Однако в последние годы возникла угроза исчезновения татарской пчелы, поэтому для увеличения ее численности в республике запускают программу помощи племенным пчелохозяйствам. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина