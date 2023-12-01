Владимир Путин увеличил штатную численность ВС России

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 209 130 единиц, в их числе 1 320 000 военных, гласит текст указа.



Численность военных в ВС России увеличена до 1 320 000 человек — на 170 тысяч.

Как отметили в Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. Существенно увеличивать призыв граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации не предусмотрено.

Как отметили в министерстве, увеличение штатной численности ВС РФ обусловлено ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО, сообщает RT.

В 2024 году российские войска проведут комплекс учений. В некоторых случаях планируют пригласить солдат иностранных государств.

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Маргарита Головатенко