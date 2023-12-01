Ремонт на улице 2-й Туринской в Казани завершат раньше срока

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ремонт на улице 2-й Туринской в Казани завершат раньше срока, сообщили в мэрии города.



Ограничение снимут уже в понедельник, 4 декабря. Движение транспорта возобновится в штатном режиме.

Закрытие участка было связано с прокладкой тепловых сетей. Это было необходимо, чтобы подать отопление в строящийся ЖК «Авалон».

В Казани временно закроют движение для автомобилей и пешеходов по улице Юлиуса Фучика. Ограничения введут в районе пересечения с улицей Минской по направлению движения в сторону Ломжинской, где будут перекрыты проезжая часть и тротуар. Работы будут проводиться с 11 декабря по 29 декабря.

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Маргарита Головатенко