Совкомбанк объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

ПАО «Совкомбанк» (далее — Совкомбанк, Банк, а вместе с дочерними обществами — Группа), диверсифицированная и быстрорастущая российская финансовая группа, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (далее — IPO, Предложение) с листингом на Московской бирже.



В результате IPO будет создана ликвидность и определена рыночная стоимость акций Банка, что, в частности, позволит повысить гибкость в рамках возможных сделок слияний и поглощений.

Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы.

Предварительные параметры Предложения

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года, без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.

В рамках IPO Банк планирует привлечь 10 млрд рублей.

Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

Никто из действующих акционеров Банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. В то же время ряд существующих акционеров Банка, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов Банка, выразили намерение приобрести акции Совкомбанка в рамках IPO.

Цена IPO будет установлена решением Наблюдательного совета Банка по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 1 декабря 2023 года, и завершится 14 декабря 2023 года.

К объявлению о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера Предложения.

Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка в течение 180 дней после завершения IPO.

В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов (механизм стабилизации цены).

Ожидается, что торги акциями Банка начнутся 15 декабря 2023 года под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Акции были включены в первый уровень листинга Московской биржи. Один лот будет содержать 100 акций.

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи.

Эмиссионные документы и дополнительная информация раскрыты на официальном сайте Группы и в регуляторной ленте новостей.

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