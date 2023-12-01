Официальная статистика: в Татарстане в конце ноября подешевели яблоки, колбаса и сахар

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане с 20 по 27 ноября зафиксировали снижение средних цен на некоторые продукты питания. Заметнее всего подешевели яблоки — на 2,14%, до 100,43 рубля за один килограмм.

На другие продукты питания динамика снижения средних цен за неделю в Татарстане сложилась следующим образом:

полукопченая колбаса — на 1,28%, до 553,25 руб./кг;

сухие молочные смеси для детского питания — на 1,43%, до 1091,8 руб./кг;

сахар-песок — на 1,3%, до 67,2 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике подешевели мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, макароны из пшеничной муки высшего сорта, подсолнечное масло, соль, черный байховый чай, пшеничная мука и вермишель. Минимально уменьшились за неделю средние цены на вареную колбасу, маргарин, мороженую неразделанную рыбу, сметану, творог, печенье, пшено, гречку, следует из данных Татарстанстата.

С 20 по 27 ноября в регионе подешевели некоторые овощи из «борщевого набора» — морковь (-0,91%) и репчатый лук (-0,31%). Средние цены составили 28,06 рубля и 29,07 рубля за один килограмм соответственно.



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Татьяна Демина