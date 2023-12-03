Иннополис украсят к Новому году за 1,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На праздничное оформление территории Иннополиса перед Новым годом потратят 1,4 млн рублей. Сумма контракта оказалась на 39,1 тысячи рублей, или на 2,7%, меньше начальной цены, подсчитало «Реальное время», изучив данные закупки.

Подрядчик должен установить в Иннополисе светодиодную декоративную конструкцию «Елка большая» высотой 3 метра, «Елка средняя» высотой 2,4 метра и «Елка малая» высотой 1,8 метра. Также в городе появятся пять полутораметровых светящихся элементов «Кристалл», восемь больших шаров диаметром 1,5 метра и два малых шара с метровым диаметром, шесть сфер.

Кроме того, в Иннополисе перед Новым годом должны установить три разные декоративные светодиодные конструкции «Подарок», шесть элементов под названием «Город», 16 конструкций «Лиса», четыре «зайца», 15 «звезд», снеговиков и искусственную ель с обвесом из светодиодных видеомодулей. Украсят город также гирляндами.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На заключение контракта заявился всего один претендент — с ним исполком Иннополиса и заключил контракт. Работами займется ООО «СК Гранит Строй».

Авансовый платеж контрактом не предусмотрен. Его цена сформирована с учетом расходов подрядчика и причитающегося ему вознаграждения, в том числе расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.

Напомним, в мэрии столицы Татарстана заявили, что в преддверии 2024-го Казань «обойдется без крупных закупок» украшений и конструкций для преображения к Новому году. Новые световые элементы все же появятся — праздничные толедо смонтируют на улицах Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского.



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Татьяна Демина