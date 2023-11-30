На проектирование строительства сетей водоснабжения в новом театре им. Камала выделят около миллиона

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На выполнение проектных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения к новому театру имени Галиасгара Камала потратят чуть меньше миллиона рублей. Заказчиком работ выступает казанский «Водоканал».

Подрядчику нужно определить диаметр и протяженность трубопровода. Еще при проектировании нужно учесть особые условия, которые касаются труб из полиэтилена, запорной арматуры с эксплуатационным сроком не менее 30 лет, железобетонных колодцев с футеровкой полимерным анкерным листом и т. д.

Документацию необходимо разработать в течение недели с момента подписании контракта.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июле 2022-го «Реальное время» выяснило, что консорциум «Ваухаус» разрабатывает проектную документацию, в частности детальное планирование основных залов здания — большого, универсального, восточного, камерного и еще нескольких репетиционных, а также необходимых технических помещений, складов и гримерных комнат для артистов. Общая вместимость театра составляет более 1 300 посетителей. Вместе с проектировщиками театр регулярно проводит совещания, где обсуждаются все детали проекта.

Строительством нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала занимается компания казанского застройщика Владимира Казилова ООО «Евростройхолдинг+». Стоимость работ в июле оценили в 424,3 миллиона рублей.

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Айрат Назипов