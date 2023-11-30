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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» победили «Атом-Курск»

20:24, 30.11.2023
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» победили «Атом-Курск»
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ВК «Динамо-Ак Барс»/t.me

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Атом-Курск» в матче 9-го тура PARI Суперлиги. Последняя игра осени завершилась со счетом 3:0 (25:15, 25:16, 25:11).

Для подопечных Зорана Терзича эта победа стала четвертой кряду. С 21 очком «Динамо-Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице. На первом месте — московское «Динамо». Столичные спортсменки набрали 26 баллов.

Следующую игру казанские волейболистки проведут в гостях против тульской «Тулицы». Встреча состоится 10 декабря в 17:00.

В предыдущей игре «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку». Счет игры составил 1:3 (18:25, 25:19, 20:25, 24:26).

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Айрат Назипов
СпортВолейбол Татарстан
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