Волейболистки «Динамо-Ак Барс» победили «Атом-Курск»
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Атом-Курск» в матче 9-го тура PARI Суперлиги. Последняя игра осени завершилась со счетом 3:0 (25:15, 25:16, 25:11).
Для подопечных Зорана Терзича эта победа стала четвертой кряду. С 21 очком «Динамо-Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице. На первом месте — московское «Динамо». Столичные спортсменки набрали 26 баллов.
Следующую игру казанские волейболистки проведут в гостях против тульской «Тулицы». Встреча состоится 10 декабря в 17:00.
В предыдущей игре «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку». Счет игры составил 1:3 (18:25, 25:19, 20:25, 24:26).
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым