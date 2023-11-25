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ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку»

21:27, 25.11.2023 1
ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку», счет игры составил 1:3 (18:25, 25:19, 20:25, 24:26).

22 ноября ВК «Динамо-Ак Барс» победил «Динамо-Метар» в женской Суперлиге. Игра в Челябинске завершилась со счетом 3:2.

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 ноя
    может проиграл и выбыл от участия в кубке?
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