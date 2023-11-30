В Казани презентовали единые требования по проектированию промышленных территорий

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани презентовали единые требования к промышленным территориям, разработанные Институтом развития города. Они вступят в силу в 2024 году.



Единые требования распространят свое действие на случаи, когда предприятие начинает формировать промзону или приступает к ее реконструкции, сообщается на сайте мэрии Казани. Документ касается размещения зданий и благоустройства территорий.

Строить здания по требованиям предлагается в определенной последовательности. В частности, специалисты считают, что парковку следует обустраивать за основными строениями, а в случае ее строительства на перекрестке, необходимо предусматривать дополнительное ограждение защитной зеленой полосой глубиной как минимум 4 метра.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Благоустройство территории рекомендуется проводить с учетом концепции развития окружающей территории. В частности, у входной группы или основного здания предлагается обустраивать парковую зону.

Напомним, весной 2023 года в Казани приступили к разработке документации в целях берегоукрепления и создания набережной в районе ул. Портовой. Цель — развитие бывшей промышленной зоны и создание новых общественных пространств.



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Татьяна Демина