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В Кировском районе Казани появится объект туристического обслуживания

10:53, 30.11.2023
В Кировском районе Казани появится объект туристического обслуживания
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Кировском районе Казани в рекреационной зоне с долей общественных функций появится объект туристического обслуживания. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на основании заключения о результатах общественных обсуждений выдал исполком столицы Татарстана.

Документ получил Комитет земельных и имущественных отношений Казани. Речь идет о двух земельных участках площадью 82 и 9 квадратных метров с кадастровыми номерами 16:50:290202:211 и 16:50:290202:628 соответственно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь — сентябрь 2023 года Татарстан посетили 3 118 639 путешественников. Это на 69,3 тысячи, или на 2,2%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан Комитет земельных и имущественных отношений ИКМО г.Казани
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