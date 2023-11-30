В Кировском районе Казани появится объект туристического обслуживания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Кировском районе Казани в рекреационной зоне с долей общественных функций появится объект туристического обслуживания. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на основании заключения о результатах общественных обсуждений выдал исполком столицы Татарстана.

Документ получил Комитет земельных и имущественных отношений Казани. Речь идет о двух земельных участках площадью 82 и 9 квадратных метров с кадастровыми номерами 16:50:290202:211 и 16:50:290202:628 соответственно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь — сентябрь 2023 года Татарстан посетили 3 118 639 путешественников. Это на 69,3 тысячи, или на 2,2%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина