В Казани впервые с 2015 года увеличили нормативы затрат на содержание кладбищ
Исполком Казани утвердил нормативы финансовых затрат на содержание городских кладбищ. Они начнут действовать с 1 января 2024 года.
Существующие нормативы затрат на содержание кладбищ Казани действуют с 2015 года. С тех пор они не менялись.
Нормативы финансовых затрат на содержание кладбищ Казани установлены по видам работ:
- вынос мусора вручную до контейнеров — 396,93 рубля за кубометр;
- вынос мусора механизированным способом (мини-погрузчик) — 446,21 рубля за 1 куб. м;
- ручная уборка аллей с твердым покрытием — 3,90 рубля за «квадрат»;
- механизированная уборка аллей с твердым покрытием — 0,28 рубля за 1 кв. м;
- ручная уборка снега — 2,84 рубля за один «квадрат»;
- механическая уборка снега — 0,23 рубля за 1 кв. м;
- косьба травы — 4,17 рубля за один «квадрат»;
- косьба травы механизированным способом — 0,27 рубля за 1 кв. м.
Управлению по организации ритуальных услуг Казани поручено обеспечить содержание мест захоронения и систематическую уборку территории кладбищ.
Напомним, в Татарстане объем ритуальных услуг, оказанных населению, составил за январь — сентябрь 2023 года 2,26 млрд рублей. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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