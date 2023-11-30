В Казани впервые с 2015 года увеличили нормативы затрат на содержание кладбищ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани утвердил нормативы финансовых затрат на содержание городских кладбищ. Они начнут действовать с 1 января 2024 года.

Существующие нормативы затрат на содержание кладбищ Казани действуют с 2015 года. С тех пор они не менялись.

Нормативы финансовых затрат на содержание кладбищ Казани установлены по видам работ:

вынос мусора вручную до контейнеров — 396,93 рубля за кубометр;

вынос мусора механизированным способом (мини-погрузчик) — 446,21 рубля за 1 куб. м;

ручная уборка аллей с твердым покрытием — 3,90 рубля за «квадрат»;

механизированная уборка аллей с твердым покрытием — 0,28 рубля за 1 кв. м;

ручная уборка снега — 2,84 рубля за один «квадрат»;

механическая уборка снега — 0,23 рубля за 1 кв. м;

косьба травы — 4,17 рубля за один «квадрат»;

косьба травы механизированным способом — 0,27 рубля за 1 кв. м.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Управлению по организации ритуальных услуг Казани поручено обеспечить содержание мест захоронения и систематическую уборку территории кладбищ.

Напомним, в Татарстане объем ритуальных услуг, оказанных населению, составил за январь — сентябрь 2023 года 2,26 млрд рублей. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Татьяна Демина