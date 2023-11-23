В Казани демонтируют пять незаконно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани распорядились демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Сносу подлежат пять объектов.

Демонтажу подлежат торговые объекты по следующим адресам:

ул. Восстания, вблизи дома №87;

ул. Ю. Фучика, вблизи дома №106а;

ул. Ф. Амирхана, вблизи дома №101в;

ул. Киевская (земельный участок с кадастровым номером: 16:50:000000: 35795;

Оренбургский тракт, вблизи дома №144б.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Собственников указанных объектов установить не удалось. Они должны убрать их добровольно до 27 ноября. В ином случае их собственность демонтируют и переместят в принудительном порядке в срок с 28 ноября 2023 года по 25 февраля 2024 года.



Неделю назад власти Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению. В списке оказались 7 торговых объектов и 17 гаражей.

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Айрат Назипов