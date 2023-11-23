В Казани демонтируют пять незаконно установленных торговых объектов
Власти Казани распорядились демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Сносу подлежат пять объектов.
Демонтажу подлежат торговые объекты по следующим адресам:
- ул. Восстания, вблизи дома №87;
- ул. Ю. Фучика, вблизи дома №106а;
- ул. Ф. Амирхана, вблизи дома №101в;
- ул. Киевская (земельный участок с кадастровым номером: 16:50:000000: 35795;
- Оренбургский тракт, вблизи дома №144б.
Собственников указанных объектов установить не удалось. Они должны убрать их добровольно до 27 ноября. В ином случае их собственность демонтируют и переместят в принудительном порядке в срок с 28 ноября 2023 года по 25 февраля 2024 года.
Неделю назад власти Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению. В списке оказались 7 торговых объектов и 17 гаражей.
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