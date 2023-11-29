Владимир Путин указал на отсутствие суверенитета у Германии

Президент России Владимир Путин считает, что немцы согласились спонсировать Украину из-за отсутствия суверенитета у ФРГ. Свою точку зрения он озвучил молодым ученым в центре «Сириус».

— Польша взяла и закрыла газопровод Ямал — Европа, который шел и, собственно, идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение и на пенсии, и на социальные выплаты, и на зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? Суверенитета, — сказал российский лидер.

По мнению руководителя страны, некоторые руководители немецкого правительства не могут принимать профессиональных решений из-за отсутствия профессионализма.

— Они известны, над ними весь мир посмеивается. Я сейчас не буду называть фамилии. Но реально — посмеивается весь мир, — передает «РИА Новости» его высказывания.

Две недели назад канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов в будущем разговаривать с Владимиром Путиным. Он заявил, что ждет решающего шага со стороны Москвы, к которому российский президент «не готов».



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Айрат Назипов