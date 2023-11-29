Некоторые дома Казани остались без отопления

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанцы в соцсетях пожаловались в администрацию Вахитовского и Приволжского районов города на отсутствие отопления. Например, тепла нет в доме по улице Ипподромной.

Администрация подтвердила эту информацию. Ее представители сообщили, что сейчас проводятся аварийно-ремонтные работы по улице Назарбаева, 14. Других подробностей они не сообщили.

При этом сроки восстановления отопления там назвать затруднились.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня в центре Казани некоторые улицы остались без света. Электричество отключили на улицах Академической, Центральной, Вишневского, Чехова, Сборной и на Нестеровском спуске.



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Айрат Назипов