Только 50% начинающих водителей в Казани успешно сдают экзамен по теории в ГИБДД с первого раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 10 месяцев 2023 года в Казани только 50% начинающих водителей успешно сдали теоретический экзамен в ГИБДД с первого раза. Как объяснили в Госавтоинспекции, досконально правила дорожного движения знает каждый пятый экзаменуемый.

С начала года молодые водители, имеющие стаж управления менее двух лет, спровоцировали 134 ДТП. В столкновениях погибли 10 человек, еще 163 получили ранения.

Число ДТП по вине данной категории водителей, по сравнению с прошлым годом, возросло на 19%, количество раненых выросло на 31%.

realnoevremya.ru (архив)

Как рассказала заместитель начальника экзаменационного отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по Казани Лилия Ахметшина, сейчас в городе проводится мероприятие «Молодой водитель». В рамках него сотрудники проводят профилактическую работу среди кандидатов в водители. Оно продлится до конца месяца.

Большинство россиян уверены, что молодые водители авто ездят рискованнее остальных. Каждый второй участник исследования — 49% — рассказал, что в молодости был склонен к рискованной езде. Водить автомобиль 44% жителей страны начали в 18—20 лет, 35% — в 21—25 лет.

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Айрат Назипов