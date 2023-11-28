Казанские врачи удалили пациентке почку при помощи VR-очков — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В казанском Онкодиспансере 64-летней пациентке удалили почку при помощи очков дополненной реальности. Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ — это уникальная операция по своей технологичности.

Операцию по удалению пораженной почки в медучреждении делали и раньше. Перед тем как взять в руки скальпель, хирурги тщательно изучали анамнез пациента, пытались запомнить 3D снимки после томографии. Но с появлением очков такой метод уйдет в прошлое — это позволит исключить врачебные ошибки, уверяют специалисты.

— Человеческий мозг создан так, что мы не можем на сто процентов все запомнить. Эти очки нам помогают в том, что мы видим во время операции стопроцентную картинку, — объяснил заведующий урологическим отделением РКОД Марат Насруллаев.

Первую операцию с дополненной реальностью сделали в Санкт-Петербурге 1,5 года назад. С того момента по всей стране врачи провели 150 операций с VR-очками.

На прошлой неделе молодой врач из РКБ первым в Татарстане провел ламинопластику. Операцию сделали 45-летнему парализованному пациенту: у него поворачивалась только шея. Уникальность этого вмешательства в том, что единым блоком выпиливают часть шейного отдела позвоночника, расширяют спинномозговой канал и возвращают позвоночник на место, цепляя специальными винтиками.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов