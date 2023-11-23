Молодой врач из РКБ первым в Татарстане провел ламинопластику — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Учитель физкультуры с 45-летним стажем Юрий Киндеров был всегда в движении. Он навсегда запомнил день, когда его почти парализовало: у него поворачивалась только шея, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Врачи позже выяснили — у Юрия был стеноз — сужение каналов позвоночника. Учитель получил травму, и состояние его здоровья ухудшилось: шейные позвонки зажали спинной мозг. Врачи почти полтора года лечили Юрия без хирургического вмешательства. В итоге было принято решение о проведении операции.

Операцию делал молодой нейрохирург РКБ Илья Калинин. Он учился сначала в КГМУ, потом в ординатуре научно-хирургического института в Тюмени. Писал научные статьи на эту тему. Получилось так, что в этом году к нему пришел пациент с такой же патологией. Теперь молодой хирург первый и пока единственный в Татарстане, кто сделал такую операцию.

Уникальность этого вмешательства в том, что единым блоком выпиливают часть шейного отдела позвоночника, расширяют спинномозговой канал и возвращают позвоночник на место, цепляя специальными винтиками. Сейчас Юрий Киндеров идет на поправку.

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Маргарита Головатенко