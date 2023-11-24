Большинство россиян уверены, что молодые водители авто ездят рискованнее остальных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заявили, что автомобилисты в юном возрасте больше склонны к опасным маневрам на дорогах, 78% жителей России. Об этом сообщает «Афанасий-бизнес» со ссылкой на опрос СК «Росгосстрах» и сети умных автосервисов «Вилгуд».

Интересно, что юношей в опасной езде упрекают гораздо чаще, чем девушек (81% против 18%).

Каждый второй участник исследования — 49% — рассказал, что в молодости был склонен к рискованной езде. Водить автомобиль 44% россиян начали в 18—20 лет, 35% — в 21—25 лет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более безопасно водить машину опрошенные стали в связи с возрастом (38%), подражая более опытным водителям (18%), после аварии (17%), а также с появлением ребенка и увеличением ответственности (15%). Больше половины респондентов — 65% — недовольны и переживают за свою безопасность, если сталкиваются с лихачем. О нейтральном отношении к таким ситуациям рассказали 29% водителей, понимание проявляют лишь 7%.

Аккуратнее водить автомобиль опрошенные начинают из-за плохой видимости или ненастной погоды (36%), плохого состояния дороги (28%). Также россияне ездят осторожнее, если видят плотный поток машин или испытывают раздражение (по 18%).

Напомним, почти половина (41%) казанцев сталкиваются с опасными водителями практически ежедневно. При этом подавляющее большинство жителей столицы Татарстана (76%) считают, что наибольшая угроза на дороге исходит от автомобилистов, а не от пешеходов (24%).

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Галия Гарифуллина