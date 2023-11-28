ГАСО РТ завершает исполнительский цикл симфоний Малера, солирует обладательница «Грэмми»
29 ноября ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского представляет премьеру Третьей симфонии австрийского композитора Густава Малера. Это событие коллектив называет для себя историческим — оркестр завершает исполнительский цикл симфоний Малера, и теперь играет их все. В музыкальном мире не так много оркестров, которые играют все симфонии этого композитора, об этом Александр Сладковский рассказывал в интервью «Реальному времени»:
— На пальцах двух рук можно посчитать оркестры мира, которые могут сыграть весь цикл симфоний Малера. И я когда-то думал, что сделаю такой оркестр, с которым можно будет играть всего Малера. Это была моя мечта, и она осуществилась! Это получилось. Но тогда я об этом никому не говорил — все бы подумали, что я просто сошел с ума.
Солирующую партию исполнит обладательница премии «Грэмми», народная артистка России Ольга Бородина (меццо-сопрано). Также в концертах примут участие Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» под управлением Льва Конторовича и хор Средней специальной музыкальной школы при КГК им. Н.Г. Жиганова.
Через 2 дня после премьеры в Казани оркестр представит симфонию в Московской филармонии в рамках собственного абонемента.
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