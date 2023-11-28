ГАСО РТ завершает исполнительский цикл симфоний Малера, солирует обладательница «Грэмми»

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

29 ноября ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского представляет премьеру Третьей симфонии австрийского композитора Густава Малера. Это событие коллектив называет для себя историческим — оркестр завершает исполнительский цикл симфоний Малера, и теперь играет их все. В музыкальном мире не так много оркестров, которые играют все симфонии этого композитора, об этом Александр Сладковский рассказывал в интервью «Реальному времени»:



— На пальцах двух рук можно посчитать оркестры мира, которые могут сыграть весь цикл симфоний Малера. И я когда-то думал, что сделаю такой оркестр, с которым можно будет играть всего Малера. Это была моя мечта, и она осуществилась! Это получилось. Но тогда я об этом никому не говорил — все бы подумали, что я просто сошел с ума.

Солирующую партию исполнит обладательница премии «Грэмми», народная артистка России Ольга Бородина (меццо-сопрано). Также в концертах примут участие Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» под управлением Льва Конторовича и хор Средней специальной музыкальной школы при КГК им. Н.Г. Жиганова.

На репетиции Третьей симфонии Густава Малера. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Через 2 дня после премьеры в Казани оркестр представит симфонию в Московской филармонии в рамках собственного абонемента.

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Людмила Губаева