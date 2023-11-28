В Казани Следком просит ареста для беглого лидера «Кинопленки»

Как стало известно «Реальному времени», сегодня в суде Казани будет решаться вопрос по мере пресечения для обвиняемого в организации ОПС и вооруженной банды, а также нескольких убийствах Эльфата Сунгатуллина, который с 2007 года находился в международном розыске по делу группировки «Кинопленка».



В минувшее воскресенье оперативники МВД Татарстана задержали беглого криминального авторитета в Ростове-на-Дону, где он проживал с сыном и гражданской женой по поддельным документам.

В МВД и Следкоме по РТ информацией об успешном задержании официально пока не делятся. Возможно, потому, что сотрудничать со следствием Сунгатуллин не намерен — по данным источников «Реального времени», от дачи показаний он пока отказывается.

В районном суде подтверждают — ходатайство на арест предполагаемого лидера «Кинопленки» уже поступило в канцелярию.

В 2009-м пятерых бывших членов «Кинопленки» признали виновными в вымогательствах и хищениях цветмета с предприятия «Тасма-Холдинг» в Московском районе Казани. Среди краденого были и 600 кг титана. Все фигуранты отделались условными сроками, как сообщало следствие — из группировки они успели вовремя выйти.

По основному делу о преступном сообществе привлекались 15 фигурантов. Их дело рассматривал Верховный суд РТ. В 2011-м он приговорил лидера одной из бригад «Кинопленки» Раиля Шакурова к 20 годам колонии строгого режима, его подельники получили от 6 до 16,4 года — за шесть убийств, три покушения и серию разбоев ради хищения сельхозтехники, в том числе — нападение на буинский «Водоканал».