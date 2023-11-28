Дети из Татарстана, отдыхающие в лагерях Крыма, не пострадали от непогоды

Фото: скриншот realnoevremya.ru/"ГТРК Татарстан"

Непогода бушует на юге России — многие районы затопило, ветер срывает крыши и вырывает деревья. Стихия коснулась многих поселков Крыма. В крымском поселке Форос сейчас отдыхают более 100 детей из Татарстана. Дети от непогоды не пострадали, сообщает ГТРК Татарстан».



Стихия затронула поселок, но в самом лагере разрушений не было. Свет, воду и отопление не отключали, даже с интернетом все хорошо. Дети здоровы, по программе отклонений нет. Сейчас дети не выходят к морю.

На связи с татарстанцами на протяжении всего времени были Министерство образования, Министерство по делам молодежи и руководство Республики Крым.

В результате неблагоприятных погодных условий около 1,9 млн человек остались без электричества в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.



К аварийно-восстановительным работам привлекли 680 бригад — это более 2,1 тыс. человек и 783 единицы специальной техники.

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Маргарита Головатенко