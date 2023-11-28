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Председателю СК России доложат о ситуации с уходом двоих детей из детсада в Татарстане

07:26, 28.11.2023 2
Председателю СК России доложат о ситуации с уходом двоих детей из детсада в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ситуации с уходом двоих детей из детского сада в Татарстане, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Историю накануне рассказывали в СМИ. В Набережных Челнах из детского сада ушли двое детей шести и семи лет. Они перелезли через забор детского сада и убежали. Детей нашли позднее в подъезде многоэтажки, где живет один из них.

Работники детского сада при этом своевременно не обратились в полицию. Родителям сообщили о случившемся позднее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить по ситуации.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 ноя
    Я в детстве убежал из садика, брата младшего с собой увел из ясельной группы, домой пошли в метрах 800 от дома. И потом соседка нас в садик отвела обратно.
    И это заслуживало внимание заместителя Генерального прокурора СССР — начальника следственного управления Прокуратуры СССР? Да я был крут!
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  • Анонимно 28 ноя
    Что раздули то? Как может одна нянька смотреть 40 детьми, убрать территорию, помыть полы за 12 000 рублей. Вот что надо проверять.
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