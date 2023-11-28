Председателю СК России доложат о ситуации с уходом двоих детей из детсада в Татарстане
Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ситуации с уходом двоих детей из детского сада в Татарстане, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.
Историю накануне рассказывали в СМИ. В Набережных Челнах из детского сада ушли двое детей шести и семи лет. Они перелезли через забор детского сада и убежали. Детей нашли позднее в подъезде многоэтажки, где живет один из них.
Работники детского сада при этом своевременно не обратились в полицию. Родителям сообщили о случившемся позднее.
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить по ситуации.
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комментарии
И это заслуживало внимание заместителя Генерального прокурора СССР — начальника следственного управления Прокуратуры СССР? Да я был крут!