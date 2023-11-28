Председателю СК России доложат о ситуации с уходом двоих детей из детсада в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ситуации с уходом двоих детей из детского сада в Татарстане, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Историю накануне рассказывали в СМИ. В Набережных Челнах из детского сада ушли двое детей шести и семи лет. Они перелезли через забор детского сада и убежали. Детей нашли позднее в подъезде многоэтажки, где живет один из них.

Работники детского сада при этом своевременно не обратились в полицию. Родителям сообщили о случившемся позднее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить по ситуации.

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Маргарита Головатенко