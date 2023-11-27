Доигровщица Полина Ковалева покинула «Динамо-Ак Барс»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Полина Ковалева покинула казанскую команду. Она продолжит карьеру в «Тулице» на правах аренды до конца текущего сезона.

17-летняя доигровщица дебютировала в составе «Динамо-Ак Барс» в прошлом сезоне и помогла клубу выиграть Суперкубок России, стать серебряным призером Спартакиады и выиграть бронзу Кубка Столетия. Также она стала обладательницей Кубка молодежной лиги с «Динамо-Ак Барс-УОР» в 2022 году и завоевала серебро чемпионата в 2023-м.

В этом сезоне Полина Ковалева сыграла в чемпионате 5 матчей, в которых набрала 31 очко.



В июле Полину Ковалеву вызвали в состав сборной России. Вместе с ней вызов в национальную команду получили пять казанских волейболисток.



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Айрат Назипов