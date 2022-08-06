Ученый КФУ разрабатывает тест-систему для диагностики травм спинного мозга

Аспирант первого года обучения Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Давран Сабиров одержал победу в конкурсе «Студенческий стартап» по направлению «Медицина и технологии здоровьесбережения». Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Он получил 1 миллион рублей на реализацию своего проекта «Разработка тест-системы для диагностики нейротравм и их прогностической оценки».

Фото: media.kpfu.ru

Сабиров пояснил, что результаты томографии в условиях травмы спинного мозга зачастую бывают неоднозначными, поэтому требуется разработка новых методов диагностики — необходим поиск потенциальных биомаркеров. Сегодня ученым совместно с коллегами проводится оценка транскриптомного профиля ликвора пациентов с травмами спинного мозга.

Ожидается, что тест-система ученого КФУ поможет врачам в выборе оптимальной стратегии терапии.

В прошлом году в КФУ рассказали, как разработанные тест-системы на COVID-19 готовятся использовать для тестирования на наличие геморрагической лихорадки с почечным синдромом (мышиной лихорадки).



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Татьяна Леухина