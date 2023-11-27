На территории казанской гимназии открыли мемориальный комплекс

На территории казанской гимназии №102 им. М.С. Устиновой состоялось открытие мемориального комплекса, посвященного подвигу Героев-молодогвардейцев. На мероприятии побывал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

— Это наш вклад в сохранение памяти о героическом подвиге многонационального народа страны, в том числе молодогвардейцев, в годы Великой Отечественной войны. На примере героев предыдущих поколений мы и сегодня воспитываем молодых людей, новых героев, — приводит его слова пресс-служба Госсовета.

На территории школьного двора еще в 80-х годах установили бюст Героя Советского Союза Олега Кошевого, одного из руководителей подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». Спустя 40 лет памятник восстановили — и создали целый мемориал. В граните увековечили пять портретов молодогвардейцев — героев Советского Союза: Ульяны Громовой, Любови Шевцовой, Сергея Тюленина, Ивана Земнухова и Ивана Туркенича.

— Этот мемориал достойно продолжает дело увековечивания имен наших героев — солдат, партизан, членов подпольных организаций, тех, кто отвагой, беспримерным мужеством и героизмом доказал преданность Отчизне, — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что сейчас российские бойцы ежедневно совершают свой подвиг в зоне специальной военной операции.

В августе этого года в Казани открыли памятную плиту участнику Великой Отечественной войны, известному парашютисту Павлу Клетневу. Ее установили на мемориальном комплексе «Курган». На ней изображен Павел Клетнев, указаны даты рождения и смерти и нанесена надпись «Никто кроме нас».



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Айрат Назипов