В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии для общих построек СНТ

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года, по которой здания и сооружения общего пользования СНТ, возведенные до 2004 года, можно зарегистрировать в упрощенном порядке, следует из документа в думской электронной базе.



Для упрощенной регистрации прав достаточно правоустанавливающего документа и декларации, составленной председателем товарищества, без подготовки техплана, уточнил в своем telegram-канале один из авторов документа, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

— Если такой порядок отменить, то зарегистрировать эти постройки можно будет только через суд. Поскольку на них зачастую отсутствуют необходимые разрешения, как того требует градостроительное законодательство, — пояснил Турчак.

В пояснительной записке указано, что «не всеми садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами была реализована возможность по оформлению прав в упрощенном порядке на такие объекты, в том числе в связи отсутствием оформленных прав на земельные участки, на которых такие объекты расположены».

Дачная амнистия для жилых и садовых домов ранее уже была продлена до 1 марта 2031 года.

В Татарстане с 2016 года по «дачной амнистии» оформили свыше 109 тысяч прав на объекты недвижимости.

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Маргарита Головатенко