В Госдуме подготовили законопроект о маркировке энергетиков

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Госдуме подготовили законопроект о маркировке энергетиков, с такой инициативой выступил глава думского Комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).



Согласно задумке, на банке с энергетиками будут размещать надписи о вреде таких напитков — аналогично надписям на алкогольной и табачной продукции.

— Чрезмерное потребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит Вашему здоровью. Опасно употребление совместно с алкоголем. Категорически не рекомендуется употребление лицами в возрасте до 18 лет, беременными и кормящими женщинами, лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией.

В октябре Ярослав Нилов вносил в Госдуму проект о запрете любой рекламы энергетиков. Депутат назвал энергетики «опасным увлечением искусственной бодростью и бесконечным «зарядом» организма».

Одобряют запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним 83% жителей Казани. Не поддерживают это предложение 12% респондентов.



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Маргарита Головатенко