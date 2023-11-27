Татарстан получит 111 млн рублей на системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан получит 111,35 млн рублей на обеспечение детей с сахарным диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы по федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом». Распоряжение о выделении средств республике и другим регионам России подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Средства распределены на два года. В 2023-м Татарстан получит на системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом первого типа в возрасте от 2 до 4 лет 829,2 тысячи рублей, в 2024-м — 3,3 млн рублей.

На обеспечение детей в возрасте от 4 до 17 лет включительно с сахарным диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы Татарстан получит 107,2 млн рублей. В частности, на этот год предусмотрено 21,4 млн рублей, на следующий — 85,76 млн рублей.

Напомним, Татарстан в 2023 году получит из федерального бюджета более 80,5 млн рублей на реализацию федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Из указанной суммы 58,658 млн рублей направят на создание, оснащение или дооснащение региональных эндокринологических центров, а также на работу школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом.



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Татьяна Демина