США могут ограничить поставки оружия Израилю

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил введение ограничений на поставки оружия Израилю. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

В то же время Белый дом считает эффективным нынешний подход в рамках палестино-израильского конфликта, поскольку он позволяет «достигать результатов».

На этой неделе палестинское движение ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включает в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Вчера ХАМАС объявило об освобождении гражданина России. Там поблагодарили российского лидера Владимира Путина за «поддержку палестинского дела».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов