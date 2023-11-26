Кремль надеется на возобновление полноценного участия Армении в ОДКБ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

— Не во всем мы можем согласиться (с позицией Армении, — прим. ред.), потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока, — передает его слова ТАСС.

Сессия Совета ОДКБ прошла на этой неделе во Дворце независимости в северо-западной части Минска. Единственным лидером шести стран-участниц объединения, который пропустил заседание, стал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В начале сентября в Министерство иностранных дел России вызвали посла Армении. Ему выразили жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана. В министерстве подчеркнули, что Армения провела на своей территории военные учения с участием США и запустила процесс ратификации Римского статута МУС. Послу напомнили и о поездке в Киев супруги премьер-министра с передачей гуманитарной помощи киевскому режиму.

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Айрат Назипов