К Новому году в России может подорожать говядина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

К Новому году в России ожидается рост цен на говядину. Ее стоимость может вырасти на 7—10%, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на гендиректора Национального союза производителей говядины Романа Костюка.

Он объяснил: мясо коровок и бычков всегда было дорогим продуктом из-за сложностей в производстве. Если на то, чтобы вырастить бройлера, уходит в среднем 28—30 дней, а поросенок становится пригодным к отправке на откорм примерно через шесть месяцев, то на теленка требуется уже не меньше двух лет.

— К примеру, у нас уже на протяжении как минимум десяти лет стабильно падает производство. Причем падает физически — сокращается поголовье крупного рогатого скота. С начала 2010-х не было ни одного года, когда оно прирастало или хотя бы оставалось на прежнем уровне, — заметил эксперт.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По словам собеседника, в страну завозят от 280 до 320 тысяч тонн импортной говядины в год, что составляет не менее 20 процентов от общего объема производства.

— Для сравнения: наши собственные, отечественные производства занимают всего 18 процентов. Остальное же мясо, которое попадает на прилавки, — это, по сути, отходы молочного сектора, который также сегодня нацелен на сокращение поголовья и повышение продуктивности, — заключил Костюк.

Из-за этого он посоветовал отложить деньги на покупку мяса к новогоднему столу заранее.

За неделю с 13 по 20 ноября в Татарстане говядина (кроме бескостного мяса) подешевела на 0,39%. В среднем она стоит 487 рублей за килограмм.

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Айрат Назипов