Запущенный с российского космодрома военный спутник успешно выведен на орбиту

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Воздушно-космические силы России запустили ракету с военным спутником с космодрома Плесецк в интересах Минобороны. Его успешно вывели на целевую орбиту и приняли на управление наземными средствами космических войск ВКС.

— После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте, — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Сейчас с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют в штатном режиме.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Предприятия «Роскосмоса» активно работают над организацией серийного производства спутников. Это позволит к 2036 году нарастить в девять раз орбитальную группировку России. В следующие 12 лет планируется развернуть вокруг Земли группировки из более чем 2 тысяч аппаратов.

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Айрат Назипов