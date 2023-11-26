В России выросли продажи люксовых автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За октябрь 2023 года в России продали 35 новых люксовых автомобилей — почти вдвое (+94%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, но меньше, чем за предыдущий месяц (36 машин). Об этом сообщает «Автостат».

Эксперты отмечают снижение объема продаж люксовых авто в течение шести месяцев. Больше всего таких машин реализовали в апреле — 51.

Из 35 автомобилей за октябрь 13 приходится на Lamborghini, 11 — на Bentley, 5 — на Rolls-Royce, 4 — на Maserati и по 1 — на Aston Martin и Ferrari.

Всего за 10 месяцев 2023 года в России продали 375 новых люксовых автомобилей, что на 28% больше, чем год назад.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в прошлом году количество премиальных автомобилей в России (дороже 10 миллионов рублей) выросло почти на четверть, или на 3,6 тысячи штук, до 19,8 тысячи. При этом Татарстан даже смог попасть в топ-10 регионов страны, по дорогам которых ездит наибольшее число таких машин. Таким образом, в республике на каждые три тысячи «обыкновенных» автомобилей приходится один люксовый.

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